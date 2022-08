ఇంటర్ సప్లమెంటరీ పరీక్షకు నిముషం లేట్.. పరీక్ష రాయనివ్వలేదని విద్యార్థిని తీవ్రనిర్ణయం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ సప్లమెంటరీ ఫస్టియర్ పరీక్ష రాయడానికి వెళ్లిన ఒక విద్యార్థిని ఆత్మహత్యయత్నానికి పాల్పడింది. ఇంటర్మీడియట్ సప్లమెంటరీ ఫస్టియర్ ఇంగ్లీష్ పరీక్ష రాయడానికి వెళ్లిన జాటో సమీరా అనే విద్యార్థిని పరీక్ష కేంద్రానికి ఒక్క నిమిషం ఆలస్యంగా వెళ్లింది. దీంతో పరీక్షా కేంద్రం నిర్వాహకులు విద్యార్థినిని పరీక్ష రాయడానికి అనుమతించలేదు.

జనగామ చిన్నారిని హతమార్చిన చైన్ స్నాచర్ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్.. కన్నతల్లే కసాయి!!

English summary

A student went a minute late for the inter-supplementary examination in the government junior college of Kesamudram mandal of Mahabubabad district. A student tried to commit suicide by drinking insecticide because she was not allowed to take the exam.