ఓ పక్క రైతులు,మరోపక్క విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు.!ఏంటి ఈ మృత్యుకేళి.?ఇంటర్ బోర్డ్ ముందు జగ్గారెడ్డి దీక్ష.!

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరణ మృదంగం వినిపిస్తోందని, ఓ పక్క విద్యార్ధులు, మరోపక్క రెండు పదుల వయసు లేని పసి విద్యార్థులు తనువు చాలిస్తుంటే హృదయం ద్రవిస్తోందని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తెలంగాణ చోటుచేసుకుంటున్న మృత్యుకేళిని ఇకనైనా ఆపాలని సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు కు లేఖ రాసారు జగ్గారెడ్డి. ముక్కుపచ్చలారని ఇంటర్ విద్యార్థులు ఫలితం ఆశించిన స్థాయిలో రాకపోవడం, ఇందులో యంత్రాంగం తప్పిదం ఉండడం, వెరసి కలత చెందిన విద్యార్ధులు ఆత్వహత్యలు చేసుకుంటున్నారని అన్నారు.

English summary

Sangareddy MLA Jaggareddy, TPCC Working President, said that the death knell was being heard in Telangana, Jaggareddy wrote a letter to CM Chandrasekhar Rao to stop the death toll in Telangana.