Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ఇంటలిజెన్స్ చీఫ్‌గా అడిషనల్ డీజీపీ అనిల్ కుమార్‌ను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ మేరకు మంగళవారం(ఆగస్టు 24) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అనిల్ కుమార్ 1996 ఐపీఎస్ బ్యాచ్‌కి చెందిన అధికారి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ కమిషనరేట్‌లో ట్రాఫిక్ విభాగంలో అదనపు కమిషనర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్‌ సీపీగా అనిల్ కుమార్ స్థానంలో చౌహాన్‌కు పూర్తి అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు. ఇప్పటివరకూ రాష్ట్ర ఇంటలిజెన్స్ చీఫ్‌గా టి.ప్రభాకర్ రావు కొనసాగుతూ వచ్చారు.

English summary

Telangana government has appointed Additional DGP Anil Kumar as state Intelligence Chief. Orders to this effect were issued on Tuesday (August 24). Anil Kumar is an officer of the 1996 IPS batch. He is currently the Additional Commissioner of Traffic in the Hyderabad Commissionerate