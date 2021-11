రైతుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలది కపట ప్రేమ.!టీఆర్ఎస్ నిరసనలపై ఎమ్మెల్యే సీతక్క ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రైతాంగం పట్ల బీజేపి, టీఆర్ఎస్ రెండూ పార్టీలు మభ్యపెట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాయని, దొంగ ప్రేమ వలకబోస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ దొంగ నిరసన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సీతక్క మండిపడ్డారు. వరిధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసేది లేదని కేంద్రం చెప్పిన వెంటనే అందుకు సంబంధించిన పత్రాల మీద ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు సంతకం చేసారని గుర్తు చేసారు. కేంద్ర బీజేపి, టీఆర్ఎస్ పార్టీలు లోపాయికార ఒప్పందంతో పనిచేస్తూ రైతులను మభ్యపెడుతున్నాయని రెండు పార్టీలపైన సీతక్క విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Sitakka, a Congress MLA, said that both the BJP and the TRS were carrying out camouflage programs against the peasantry and that the TRS party had embarked on anti-farmer protests.