స్టెప్పులేశారు: బతుకమ్మ ఆడిన ఉపాసన, రాంచరణ్, నిహారిక(వీడియో)

హైదరాబాద్: తెలంగాణ మ‌హిళ‌లు గురువారం స‌ద్దుల బ‌తుక‌మ్మ వేడుక‌ను ఘ‌నంగా నిర్వ‌హించిన విష‌యం తెలిసిందే. హైద‌రాబాద్‌ విజ‌య‌న‌గ‌ర్ కాల‌నీలోని గిల్డ్ ఆఫ్ స‌ర్వీస్ సేవా స‌మాజ్ బాలిక నిల‌యం ఆధ్వ‌ర్యంలో నిర్వ‌హించిన బ‌తుక‌మ్మ సంబురాల్లో సినీ న‌టుడు రామ్ చ‌ర‌ణ్, ఆయ‌న భార్య ఉపాస‌న పాల్గొన్నారు.

బాలిక‌ల‌తో క‌లిసి బ‌తుక‌మ్మ ఆడారు. ఈ సంద‌ర్భంగా పిల్లలతో కలిసి డ్యాన్స్ వేసి అంద‌రినీ ఉత్సాహ‌ప‌రిచారు.

