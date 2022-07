astrology: బుధవారంనాడు మర్చిపోయి కూడా ఈ తప్పులు చెయ్యకండి; అలా చేస్తే కొంప కొల్లేరేనట!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధవారానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. బుధవారం బుధ గ్రహానికి సంబంధించిన వారం. ఈ రోజున బుధ గ్రహం మరియు గణేశుడిని పూజించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ రోజున గణేశుడిని పూజించడం వలన వినాయకుడికి సంతోషం కలుగుతుంది. అలాగే భక్తులకు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరతాయి.

English summary

Wednesday, trans genders and women should not be insulted, new clothes should not be bought, and money should not be given to anyone. Astrology experts say doing so will cause family problems.