Astrology: వయస్సుతో పాటు.. ఎవరికీ చెప్పకూడని ఐదు ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే!!

oi-Dr Veena Srinivas

సనాతన ధర్మంలో అనేక పురాణాలు, మనం ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు అని అనేక విషయాలను బోధించాయి. మహా పండితుడు అయిన శుక్రాచార్యుడు రాక్షసులకు గురువు గా వ్యవహరించిన విషయం తెలిసిందే. శుక్రాచార్యుడు రాక్షసులను అత్యంత శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్దడంలో, దేవతలకు వ్యతిరేకంగా రాక్షసుల పక్షాన నిలిచాడు. ఇక అటువంటి శుక్రాచార్యుడు శుక్ర నీతిలో అనేక విషయాలను వివరించాడు. అందులో ముఖ్యంగా మనం ఇతరులకు చెప్పకుండా దాచి పెట్టవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను ఆయన బోధించారు. శుక్రాచార్యుడు బోధించిన ముఖ్యమైన అంశాలలో ఐదింటిని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

Sukracharya says five important things that should not be told to anyone along with age. Sukraniti is suggested that household secrets, donations , medicines used for diseases, Guru Mantra, should not be told outside.