Vastu tips: ఇతరులకు సంబంధించిన ఈ వస్తువులు వాడుతున్నారా? మీకు బ్యాడ్ టైమ్ మొదలైనట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇతరులకు ఇవ్వకూడదని వస్తువులు ఏవిధంగా అయితే ఉంటాయో, అలాగే ఇతరుల నుంచి తీసుకోకూడని వస్తువులు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఇతరులు ఉపయోగించిన వస్తువులను మనం ఉపయోగించటం మంచిది కాదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని వస్తువులు అయితే అస్సలు తీసుకోకూడదని, కొన్ని వస్తువులను ఉపయోగించడం అశుభం అని చెబుతున్నారు.

English summary

Do you use things that belong to others like clothes, shoes, watches, rings, pens, pencils? Vastu Shastra experts say that if so, bad time will start for you.