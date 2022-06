vastu tips: ఇంట్లో ఏనుగుబొమ్మలు పెట్టుకోండి; ఆనందం, ఐశ్వర్యం.. ఆపై జరిగే అద్భుతాలు మీరేచూడండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంట్లో పెట్టుకునే గృహాలంకరణ వస్తువుల విషయంలో కూడా వాస్తు ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇంట్లో ఎప్పుడూ సానుకూల ప్రభావం ఉండే వస్తువులనే పెట్టుకోవాలని, ప్రతికూల ప్రభావం ఉండే వస్తువులను, బాధను కలిగించే, ఘర్షణలను చూపించే పెయింటింగ్స్ ను పెట్టకూడదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు ఇప్పటికే చెప్పారు. అయితే ఇంట్లో పెట్టుకోవాల్సిన డెకరేషన్ వస్తువులలో ఏనుగులను పెట్టుకుంటే లాభం చేకూరుతుందని చెబుతున్నారు. ఇంటి అలంకరణలో ఏనుగుల స్థానం గణనీయమైనదని భారతీయ వాస్తు శాస్త్రం తో పాటు, చైనా జపాన్ వాస్తుశాస్త్రమైన ఫెంగ్షుయ్ కూడా పేర్కొంది.

English summary

Architects say that if you put elephant idols in the house then the miracles happens. It is said to bring happiness and love in married life, strengthen relations and increase prosperity.