vastu tips: పూజలు చేసేటప్పుడు చెయ్యకూడని తప్పులివే; ఈ తప్పులు చేస్తే మీ పూజలు వృధా!!

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఇళ్లల్లో నిత్యం పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక అటువంటి వారు పూజలు చేసే సమయంలో వారికి తెలియకుండానే కొన్ని చేయకూడని తప్పులు చేస్తారు. భగవంతుని పూజలో కొన్ని పవిత్రం కాని వస్తువులను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఇవి అశుభానికి సంకేతమని సూచిస్తున్నారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు. అందువల్ల పూజ చేసేవారు ప్రతి ఒక్కరూ పూజా విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి? ఏది పవిత్రమైంది? ఏ విధంగా పూజలు చేయాలి అనేది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

English summary

Vastu Shastra experts say that there are mistakes that should not be done while doing poojas, and if you do these mistakes, your pujas will be wasted.