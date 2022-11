బల్లి మీద పడితే శుభమా.. అశుభమా? శరీరభాగాలపై బల్లి పడితే జరిగిదిదే!!

Issues

oi-Dr Veena Srinivas

నిజ జీవితంలో మనం అనేక శకునాలను నమ్ముతూ ఉంటాం. పిల్లి ఎదురు పడకూడదని, కుక్క ఏడవకూడదు, బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు భర్త మరణించిన స్త్రీ ఎదురుపడకూడదని అనేకమంది విశ్వసిస్తుంటారు. అంతేకాదు ఇక బల్లికి సంబంధించి కూడా అనేక శకునాలను నేటికీ నమ్ముతున్నారు. బల్లికి సంబంధించి మనం విశ్వసించే శకునాలు ఏమిటి? అసలు బల్లి మీద పడడం శుభమా.. అశుభమా? శరీర భాగాలలో ఎక్కడెక్కడ బల్లి పడితే ఏం జరుగుతుంది? వంటి అనేక విషయాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

lizard fall on people, is it auspicious or inauspicious? That means two results are believed to occur. It is said that if a lizard falls on a body part, the effect depends on the place where it falls. It is said to be different between male and female.