బజారు మనిషిలా.. ఒరేయ్ అంటే ఒసేయ్ అనలేమా? వాసిరెడ్డి పద్మపై బోండా ఉమ ఘాటువ్యాఖ్యలు

టిడిపి నేత బోండా ఉమ, ఏపీ మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. తాజాగా విజయవాడ ఆసుపత్రిలో మానసిక వికలాంగురాలిపై సామూహిక అత్యాచారం చేసిన ఘటన నేపథ్యంలో మొదలైన రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. అత్యాచార బాధితురాలిని పరామర్శించడానికి వెళ్లిన చంద్రబాబు, బోండా ఉమ తదితరులు, అత్యాచార బాధితురాలిని పరామర్శించేందుకు వచ్చిన వాసిరెడ్డి పద్మతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో టీడీపీ శ్రేణులు దౌర్జన్యానికి దిగడాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్న రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, బోండా ఉమ లకు నోటీసులు జారీ చేసి కమిషన్ ముందు విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది.

English summary

Bonda uma slams Women's Commission Chairperson Vasireddy Padma comments. Bonda uma said there was no need to go for reply to notices given by the commission.