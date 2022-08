చంద్రబాబు భద్రతపై రివ్యూ?? కేంద్ర ఇంటిలిజెన్స్ నుంచి NSGకి సమాచారం??

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్ర‌బాబునాయుడుకు జ‌డ్‌ప్ల‌స్ కేట‌గిరీ భ‌ద్ర‌త ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ భద్రత కలిగిన నాయకులు కేవలం 40 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు చంద్రబాబు. అయితే ఇటీవల జరుగుతున్న సంఘటనలవల్ల బాబుకు ముప్పు పెరుగుతోందని ఆయనకు భ‌ద్ర‌త క‌ల్పిస్తున్న నేష‌న‌ల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ చీఫ్ భావించారు. ఇప్పటికే బాబు సెక్యూరిటీకి సంబంధించి అనేక సందేహ‌లు వ‌స్తున్నాయి.

The Chief of the National Security Guards, who is providing security to Babu, feels that the recent incidents are increasing the threat.