Vizag capital:తగ్గేదే లే..తరలింపు ముహూర్తం ఖరారు: రాజకీయంగాను ఫిక్స్: ప్రధాని మోడీకి ఆహ్వానం..!

నిర్ణయం తీసేసుకున్నాం. తగ్గేదే లే. ఇక..ముందుకే. మూడు రాజధానుల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి కీలక అడుగులు వేస్తున్నారు. రెండేళ్ల పాలన ముగించి..మూడో ఏట అడుగు పెట్టిన తరువాత ఒక పాలనా పరమైన నిర్ణయాలు ఆలస్యం చేయకూడదని భావిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా..ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా విశాఖ నుండి పాలన ప్రారంభించాలని డిసైడ్ అయ్యారు. అందులో భాగంగానే కొద్ది రోజులుగా పార్టీ నేతలు..మంత్రులు విశాఖ నుండి ఏ క్షణమైనా పాలన ప్రారంభమవుతోందని చెప్పుకొస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి తన ఢిల్లీ పర్యటన విషయంలోనూ తన ఆలోచన కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ముందుంచినట్లు గా తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగా న్యాయపరంగా చిక్కులు రాకుండా.. ఆచితూచి వ్యవహరిస్తూ నిర్ణయం అమలు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తున్నారు.

English summary

In a huge development in AP, CM Jagan had decided to move to Visakhapatnam on August 15th and start the administration from there.