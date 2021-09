Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్‌కు గట్టి షాక్ తగిలింది. సినీ ఇండస్ట్రీకి ప్రాతినిద్యం వహిస్తున్న తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్(టీఎఫ్‌సీసీ) నుంచి ఆయనకు మద్దతు కరువైంది. పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా ఆయన వ్యక్తిగతమని... ఆ వ్యాఖ్యలతో తమకెలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వాలు తమకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయని... వారి మద్దతు లేకుండా చిత్రపరిశ్రమ మనుగడ సాధ్యం కాదని పేర్కొంది. ఈ మేరకు తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ నారాయణదాస్ నారంగ్ పేరిట ప్రకటన వెలువడింది.

English summary

The Telugu Film Chamber of Commerce has clarified that the comments made by Pawan are completely personal ... they have nothing to do with those comments. Governments have been supporting them for years ... without their support the film industry cannot survive. An announcement to this effect has been made in the name of Telugu Film Chamber of Commerce Narayanadas Narang.