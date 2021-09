సీఎం జగన్ పై 9 మంది కేంద్ర మంత్రుల ఒత్తిడి - ఒకే ఇష్యూ : సీన్ రివర్స్ -ఇలా తేల్చేసారు...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ప్రతిష్ఠాత్మకమైన టీటీడీ బోర్డు ఏర్పాటు దిశగా ముఖ్యమంత్రి కసరత్తు తుది దశకు చేరుకుంది. ఛైర్మన్ గా సుబ్బారెడ్డి నియామకం పూర్తయిన వెంటనే వారంలోగానే బోర్డు సైతం ఏర్పాటు చేస్తామంటూ ప్రభుత్వం చెప్పుకొచ్చింది. అయితే, బోర్డు సభ్యులుగా అవకాశం కోసం సీఎం పైన పెద్ద ఎత్తున ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది. సహజంగా బోర్డులో ఏపీతో పాటుగా తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు సభ్యులకు అవకాశం ఉంటుంది. జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత తొలి సారి ఏర్పాటు చేసిన బోర్డులో ఈ రకమైన ఒత్తిళ్ల కారణంగానే 25 మందితో ఏర్పాటు చేయాల్సిన బోర్డును 37 మందితో ఏర్పాటు చేసారు.

English summary

TTD Board membership is taking another turn with recommendations pouring in from central ministers to AP CM Jagan. Radhakrishnan from Chennai was recommended by 9 union ministers for the post of TTD member.