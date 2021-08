నేతన్న నేస్తంపై రాజకీయ రగడ .. ఆపన్న హస్తమని వైసీపీ, నేతన్నకు మోసం అంటూ టీడీపీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సంక్షేమ కార్యక్రమమైనా, ఎలాంటి పథకమైనా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం జరగాల్సిందే. ఇటీవల జాతీయ చేనేత దినోత్సవం నాడు మొదలైన చేనేతలపై రగడ నేటికీ కొనసాగుతోంది. నేత కార్మికులకు అండగా ఉంటుంది వైసిపి ప్రభుత్వమని వైసీపీ నేతలు, కాదు టీడీపీ హయాంలో నేతన్నలకు స్వర్ణ యుగమని టీడీపీ నేతలు మాటల దాడి చేస్తున్నారు . చేనేతకు బ్రాండ్ క్రియేట్ చేస్తామని, సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నేతన్న నేస్తంతో చేనేత కుటుంబాలను ఆదుకుంటున్నారు అని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ప్రచారం చేస్తుంటే, వైసిపి హయాంలో చేనేతల పరిస్థితి దుర్భరంగా మారిందని టిడిపి విమర్శల బాణాలు ఎక్కు పెడుతోంది.

English summary

The YCP leaders are saying that the YCP government benefiting the weavers and not the TDP leaders. While the YSR Congress party leaders are campaigning to create a brand for handloom and support the handloom families with the friendship of CM Jagan Mohan Reddy, the TDP is raising the criticism that the handloom situation has become miserable under the YCP regime.