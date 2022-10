health tips: నిద్రకు ముందు స్మార్ట్ ఫోన్లు వాడుతున్నారా? ఎన్ని ఆరోగ్యసమస్యలు వస్తాయో తెలుసా!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుత సమాజంలో స్మార్ట్ ఫోన్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుండి, నిద్రపోయే వరకూ చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా ఎవరు ఉండడం లేదు. ఏ చిన్న విషయం అయినా, ఏదైనా సమాచారం అయినా మొబైల్ ద్వారానే తెలుసుకోవడం అలవాటు అయిన తర్వాత, మొబైల్ మన జీవితంలో భాగంగా మారిపోయింది. మనకు వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడడానికి, అవసరమైనప్పుడు కావాల్సిన సమాచారాన్ని చూసుకోవడానికి మొబైల్ ఫోన్లు ఉపయోగించవచ్చు కానీ, అదేపనిగా ఒక వ్యసనం లాగా మొబైల్ ఫోన్లను ఉపయోగిస్తే ఆరోగ్యం పాడవుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

Doctors say that the use of smart phone before sleep causes problems like headache, eye problems, ear problems, risk of cancer, risk of brain tumors and insomnia.