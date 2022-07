నీట్ పరీక్షలో ‘బ్రా’ దుమారం: రంగంలోకి NCW, విచారణకు ఆదేశం, ఐదుగురి అరెస్ట్

India

నీట్ పరీక్షకు హాజరైన కేరళ విద్యార్థికి చేదు అనుభవం ఎదురయిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం స్పందించింది. ఈ మేరకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ చైర్ పర్సన్‌ చేత స్వతంత్ర దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. ఇదీ ముమ్మాటికీ న్యాయ విరుద్దం అని చెబుతుంది. ఘటనను కమిషన్ సీరియస్‌గా తీసుకుంది. యువతుల పట్ల కొందరి ప్రవర్తన ఇదీ సిగ్గుచేటు అని అభిప్రాయపడింది.

English summary

National Commission for Women has asked the NTA and the Kerala police to conduct a time-bound and independent probe into the allegations of inappropriate frisking of some girl students.