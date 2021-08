Software engineer: భార్య పుట్టింటిలో, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, 20 సెకన్లలో కాల్చి చంపేశాడు, సీసీటీవీల్లో !

India

పూణే/ముంబాయి/చెన్నై: ప్రముఖ కంపెనీలో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరుగా ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడు వివాహం చేసుకున్నాడు. కంపెనీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశం ఇవ్వడంతో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరు ఇంటి నుంచి పని చేస్తున్నాడు. కొంతకాలం క్రితం సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరు పుట్టింటికి వెళ్లింది. ఇంట్లో ఆఫీసు పని చేస్తున్న టెక్కీ వంట వండుకునే తీరిక, ఓపిక లేకపోవడంతో ఆన్ లైన్ లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసి తింటున్నాడు. ప్రతిరోజు టెక్కీకి మూడుపూటల ఫుడ్ డెలవరీ ఇవ్వడానికి డెలవరీ బాయ్స్ వెళ్లి వస్తున్నారు. టెక్కీకి ఆహారం ఇవ్వడానికి డెలవరీ బాయ్ వెళ్లాడు. ఉదయం ఇచ్చిన ఫుడ్ ప్యాకెట్ పార్శిల్ బయటే ఉండటంతో అతనికి అనుమానం వచ్చి ఇంట్లోకి వెళ్లాడు. ఇంట్లోని మొదటి అంతస్తులో టెక్కీ శవమై కనపించాడు. టెక్కీని రివాల్వర్ తో కాల్చి చంపేశారని గుర్తించిన డెలవరీ బాయ్ వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. భార్య పుట్టింటిలో ఉన్న సమయంలో ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న టెక్కీ హత్యకు గురి కావడం కలకలం రేపింది. టెక్కీని హత్య చేసే సమయంలో అతని ఇంటిలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో మొత్తం రికార్డు అయ్యింది. కేవలం 20 సెకన్లలో టెక్కీని కాల్చి చంపేశారని సీసీటీవీల్లో రికార్డు అయ్యింది. రెండు సంవత్సరాల క్రితం టెక్కీ అన్న కూడా హత్యకు గురైనాడు.

Killer: A software engineer was allegedly shot dead inside his residence in Pune, by an unidentified person. The entire incident was caught on the CCTV camera installed at the man's house.