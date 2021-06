India

oi-Syed Ahmed

సమాఖ్య విధానం కొనసాగుతున్న మన దేశంలో తొలిసారిగా కేంద్రం తీరుపై రాష్ట్రాలు ఒక్కొక్కటిగా గళం విప్పుతున్నాయి. కరోనా సాయం విషయంలో మొదలైన ఈ పోరు వ్యాక్సిన్లకు వచ్చి ఇప్పుడు ఏకంగా అధికార వర్గాల్ని టార్గెట్‌ చేసే వరకూ వెళ్లింది. దీంతో కేంద్రం తీరుపై మూడు రోజుల వ్యవధిలో ముగ్గురు సీఎంలు లేఖలు రాయడం కలకలం రేపుతోంది. కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్, బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ, జార్ఖండ్‌ సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్‌ వివిధ అంశాలపై కేంద్రంతో ముఖాముఖీ పోరుకు దిగడంతో ఈ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Over the last three days, at least three Chief Ministers — Pinarayi Vijayan of Kerala, Mamata Banerjee of West Bengal and Hemant Soren of Jharkhand — called out the Centre for its approach towards States.