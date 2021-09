Siddharth Shukla: ఆ రాత్రి అసలేం జరిగింది-సిద్దార్థ శుక్లా తీసుకున్న మెడిసిన్స్ ఏంటి-ఆ విషాద ట్వీట్ వైరల్

India

oi-Srinivas Mittapalli

యువ నటుడు,బిగ్‌బాస్-13 విన్నర్ సిద్దార్థ శుక్లా హఠాన్మరణం బాలీవుడ్‌ను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఎంతో భవిష్యత్ ఉన్న నటుడు 40 ఏళ్లకే లోకాన్ని వీడటం చాలామందిని కలచివేసింది. సిద్దార్థ శుక్లా గుండెపోటుతో మరణించినట్లు ఆస్పత్రి వర్గాలు ధ్రువీకరించినప్పటికీ... ఇంకా ఎక్కడో అనుమానాలు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. శుక్లా రాత్రి నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు ఏవో మెడిసిన్స్ తీసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. నిద్రలోనే అతను శాశ్వత నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. అసలు ఆ రాత్రి ఏం జరిగి ఉంటుందనేది ఇప్పుడు అందరి మదిని తొలుస్తోంది.

English summary

The sudden death of young actor, Bigg Boss-13 winner Siddhartha Shukla has shocked Bollywood. Leaving the world at the age of 40, a very promising actor has touched many. Although hospital sources have confirmed that Siddhartha Shukla died of a heart attack ... suspicions are still lingering somewhere.