Viral Video: వానొచ్చినా.. వరదొచ్చినా.. తగ్గేదే లే.. ప్రజల కోసం ఆశ వర్కర్ల సాహసం..

India

oi-Chekkilla Srinivas

కొందరు తమ పనిని దైవంగా భావించి పని చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య శాఖలో ఉన్నవారు కచ్చితంగా నిబద్ధతతో పని చేయాలి. ఇలా ముగ్గురు ఆశ కార్యకర్తలు తమ విధి నిర్వహణలో భాగంగా ప్రాణాలు ఫణంగా పెట్టి పని చేస్తున్నారు. వారు కొండల్లో, వరదల్లో నడుచుకుంటూ ఏజేన్సీ ప్రజలకు సర్వీస్ చేస్తున్నారు. వారు ధైర్యంగా కొండాలు, వాగులు దాటుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Viral video: #ASHA workers in Maharashtra's #Kolhapur find way to remote hamlet despite gushing waters pic.twitter.com/zfAyF8MWQO

కొండలు దాటుతూ

మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్లే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో కొల్హాపూర్ జిల్లాలోని కొండ అజరా తహసీల్‌లో అక్రెడిటెడ్ సోషల్ హెల్త్ యాక్టివిస్ట్ (ఆశా) వర్కర్లు వర్షాలు, నీటి ప్రవాహం ఉన్నప్పటికీ మారుమూల కుగ్రామానికి వెళ్లడాన్ని చూడవచ్చు. ఆశా వర్కర్లు 'హర్ ఘర్ దస్తక్' కార్యక్రమంలో భాగంగా లబ్ధిదారులకు టీకాలు వేసేందుకు వెళ్తున్నారు. చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యకర్తల ప్రయత్నాన్ని ప్రశంసించారు.

English summary

Even as heavy rains lashed Kolhapur in Maharashtra, a video of healthcare workers finding their way to remote areas has gone viral on social media.