Aunty: వయ్యారంగా ఉందని వల, లాభం లేదని బెడ్ రూమ్ లో దూరి ?, అక్కా, చెల్లి, భర్త కాశ్మీర్ లో ?

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: పక్క వీధిలో నివాసం ఉంటున్న ఆంటీ మీద ఓ కామాంధుడు కన్ను వేశాడు. ఎంతకాలానికి వయ్యారంగా ఉన్న ఆమె వలలో పడకపోవడంతో కేటుగాడు సహనం కోల్పోయాడు. భర్త ఆర్మీలో ఉండటంతో ఆంటీ చెల్లెలు కూడా ఆమె ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఆంటీ అయినా పర్వాలేదు, ఆమె చెల్లెలు అయినా పర్వాలేదు, ఎవరినో ఒకరిని వలలో వేసుకోవాలని ఆ కేటుగాడు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుూనే ఉన్నాడు. ఎంత కాలానికి అనుకున్న పని జరగకపోవడంతో వాడు వేసిన స్కెచ్ తో అందరూ బిత్తరపోయారు. ఆంటీ బెడ్ రూమ్ లోకి దూరిపోయిన ఆ కామాంధుడు రెండు గంటల పాటు అక్కడే ఉండిపోయాడు. రూమ్ లోకి వెళ్లిన ఆమె అర్దగంట తరువాత బెడ్ కింద వాడిని చూసి షాక్ గురై ఇంతసేపు వీడు ఇక్కడే ఉన్నాడా ? నేనే చేసిన పని చూసేశాడు అంటూ ఆమె గట్టిగా కేకలు వెయ్యడంతో కలకలం స్థానికులు హడలిపోయారు.

