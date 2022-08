viral video:సోనాలికి విష ప్రయోగం.. సుధీర్, సుఖ్విందరే దోషులు: సోనాలి సోదరుడు

India

oi-Shashidhar S

నటి, బీజేపీ నేత సోనాలి ఫాగట్ హఠాన్మరణం కొందరు జీర్ణించకోలేకపోతున్నారు. ఆమె చనిపోవడానికి కొద్దీ సమయం ముందు కూడా ఆమె పీఏ సుధీర్ సంగ్వాన్ ఒకే గదిలో ఉన్నారట. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు డ్యాన్స్‌కు వెళ్లారని.. దాదాపు 4 గంటల పాటు డ్యాన్స్ చేశాక.. ఆమె ఆరోగ్యం సహకరించలేదు. అలా కుప్పకూలి చనిపోయారు. కానీ సోనాలి సోదరుడు మాత్రం సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

English summary

Sonali Phogat and PA Sudhir Sangwan were in the same room of the resort in Goa the night before the death. sonali murder by sudhir her brother alleges