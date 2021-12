కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం- అమ్మాయికి వివాహం చేయాలంటే : అప్పటి దాకా ఆగాల్సిందే..!!

India

అమ్మాయిలకు వివాహం చేయాలంటే ఎప్పటి వరకు ఆగాలో నిర్దేశిస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం దేశంలో అబ్బాయిల కనీస వివాహ వయసు 21ఏళ్లు, అమ్మాయిల కనీస వివాహ వయసు 18ఏళ్లుగా ఉంది. అయితే, గత కొంతకాలంగా దీనిపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. అబ్బాయిలు, అమ్మాయిల మధ్య ఈ అంతరం తొలగించాలని అభ్యర్థనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అమ్మాయిల కనీస వివాహ వయసు తక్కువగా ఉండటం.. వారి కెరీర్‌కు అవరోధంగా మారుతోందనే వాదనలు ఉన్నాయి.

Union Cabinet on Wednesday cleared the proposal to raise the legal minimum age of marriage for women from 18 to 21, same as men.