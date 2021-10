కరోనా థర్డ్ వేవ్ వార్నింగ్? బెంగళూరులో ఇద్దరికి AY.4.2 కోవిడ్ కొత్త వేరియంట్‌; భారత్ కు కొత్త ఫియర్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశానికి కొత్త టెన్షన్ మొదలైంది. కరోనా కొత్త వేరియంట్ కేసులు నమోదవడం ఇప్పుడు భారత్ కు తలనొప్పిగా తయారైంది. మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలలో ఇటీవల కరోనా జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ లో AY.4.2 వేరియంట్ సోకినట్టు గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఇద్దరు పాజిటివ్ పేషెంట్లకు AY.4.2 వేరియంట్‌ సోకినట్లు గుర్తించారు.

భారత్ కు కరోనా కొత్త వేరియంట్ భయం: మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ లలో ఏవై 4.2 కేసులు !!

English summary

The new variant of the corona has caught the fear of India. There are AY 4.2 cases registered two cases in Karnataka Bangalore. Currently, there is concern over this variant and the fear about on third wave.