Doute: భార్య మీద విపరీతమైన ?, భార్యను చంపేసి అత్తకు ఫోన్ చేసిన అల్లుడు, మామ ఎంట్రీతో, ఫినిష్ !

oi-Mallikarjuna

జమ్మూ కాశ్మీర్: వ్యాపారం చేస్తున్న యువకుడితో మా అమ్మాయి పెళ్లి చేస్తే ఆమె సుఖంగా ఉంటుందని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు అనుకున్నారు. అనుకున్నట్లు ఆ యువకుడి, యువతి వివాహం జరిపించేశారు. పెళ్లి చేసుకున్న భార్య ఆమె భర్త ఇంటికి వెళ్లింది. భర్త ఇంటికి వెళ్లిన యువతి కొన్ని నెలల పాటు ఆమె భర్తతో సంతోషంగా ఉందని తెలిసింది. తరువాత మొబైల్ చేతిలో పట్టుకుంటే ఎవరికి ఫోన్ చేస్తున్నావు అని వేదించడం, ఇంటి ముందు నిలబడితే ఎవరి కోసం చూస్తున్నావు అంటూ భర్త మీద అనుమానంతో ఆమెను భర్త టార్చర్ పెట్టాడని తెలిసింది. భర్తతో పాటు అత్తమామలు కూడా చిత్రహింసలకు గురి చెయ్యడంతో బాధితురాలు ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి మ్యాటర్ చెప్పింది. పెద్దలు రెండుమూడు సార్లు పంచాయితీలు చేసి దంపతులకు నచ్చచెప్పడానికి ప్రయత్నించారు. భార్య ఇంటికి ఫోన్ చేసిన భర్త మీ అమ్మాయి ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుందని చెప్పాడు. కూతురు ఆత్మహత్య చేసుకుందని తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు అల్లుడు, అతని తల్లిదండ్రుల మీద కేసు పెట్టారు. పోలీసులు భర్తను అదుపులోకి తీసుకుని బెండ్ తీస్తే కంత్రీ మొగుడు మ్యాటర్ మొత్తం బయటకు చెప్పాడు.

English summary

Husband: A man was arrested for killing his 23-year-old wife and trying to mislead the investigators by projecting the murder as suicide in Jammu and Kashmir.