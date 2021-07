ఇస్లామాబాద్ భారత హై కమిషనర్ కార్యాలయం వద్ద డ్రోన్ కలకలం .. పాక్ తీరుపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇస్లామాబాద్లోని భారత హై కమిషనర్ కార్యాలయం వద్ద ఒక డ్రోన్ సంచరించడం తీవ్ర కలకలం రేపుతుంది. గత వారం భారత వైమానిక దళ స్థావరంపై డ్రోన్లతో ఉగ్రవాదులు దాడులకు పాల్పడ్డారని ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్న సమయంలో తాజాగా ఇస్లామాబాద్లోని భారత హై కమిషన్ కార్యాలయం వద్ద కూడా డ్రోన్ తిరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. దీంతో పాకిస్తాన్ తీరుపై భారతదేశం తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తోంది.

English summary

In a major security breach, a drone was spotted inside the premises of the Indian High Commission in Islamabad on Sunday night.India has taken up the matter with Islamabad over the security breach, officials said on Friday. The details of a drone sighting inside the Indian Embassy in Islamabad have emerged days after bombs were dropped at the Indian Air Force station in Jammu airport in the early hours of Sunday, the first time that suspected Pakistan-based terrorists used unmanned aerial vehicles in an attack.