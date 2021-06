ప్రధానితో జమ్మూ-కశ్మీర్‌ నేతల భేటీపై భారీ అంచనాలు- ఎన్నికలకు సహకరిస్తే రాష్ట్ర హోదా ?

India

oi-Syed Ahmed

ఇవాళ జమ్మూకశ్మీర్‌కు చెందిన అఖిలపక్ష నేతలతో ప్రధాని మోడీ ఢిల్లీలో కీలక భేటీ నిర్వహించబోతున్నారు. జమ్మూకశ్మీర్‌ను మూడు ముక్కలు చేయడం, ఆర్టికల్‌ 370 రద్దు తర్వాత ప్రధానితో అక్కడి రాజకీయ నేతలు జరుపుతున్న తొలి భేటీ కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో తిరిగి జమ్మూ-కశ్మీర్‌కు రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వడం, ఎన్నికల నిర్వహణ వంటి అఁశాలు చర్చకు రానున్నాయి. అయితే ప్రధాని మోడీ నుంచి భారీ హామీలైతే ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది.

Live Updates from PM Narendra Modi's all-party meeting with Jammu and Kashmir leaders in Telugu : there is big expectations on today's meeting between all party leaders of jammu&kashmir and prime minister narendra modi. but no big announcements may come today.