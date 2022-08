‘యు ఆర్ ద బాంబర్’: బెంబేలెత్తిన ప్యాసెంజర్స్.. ప్లైట్ 6 ఆవర్స్ లేట్

India

oi-Shashidhar S

బస్సు, రైలుకు బెదిరింపులు వస్తే అంతే.. ఇక విమానాల గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అవును థ్రెట్ కాల్ వచ్చినా.. బాంబ్ ఉందని సమాచారం వస్తే అంతే సంగతులు.. నిన్న అలాంటి ఘటన ఒకటి జరిగింది. అయితే థ్రెట్ కాల్ కాకుండా.. చాట్ చూసి ఓ ప్యాసెంజర్ నానా హంగామా చేశారు. క్రూ సిబ్బందికి చెప్పడం.. వారు ప్లైట్ నిలిపివేశారు. అలా ఏకంగా 6 గంటలపాటు విమానం ఆగిపోయింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనే విషయం ఆరా తీస్తే ఆసలు విషయం తెలిసింది.

English summary

Mangaluru-Mumbai flight was delayed by six hours after passengers were asked to deboard the aircraft and the flight was intensely checked for any sabotage on Sunday.