oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా సంక్షోభానికి సంబంధించి రాష్ట్రాల హైకోర్టులు ఆచరణ సాధ్యం కాని తీర్పులు ఇవ్వొద్దని దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కరోనా పరిస్థితులకు సంబంధించి సుమోటో కేసు విచారణ సందర్భంగా ఇటీవల అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై సుప్రీం 'స్టే' విధించింది. హైకోర్టు చేసిన సూచనలు బాగానే ఉన్నాయి... కానీ అవి ఆచరణ సాధ్యమా కాదా అన్నది కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. అలహాబాద్‌ హైకోర్టు ఇటీవలి ఆదేశాలపై ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సుప్రీంను ఆశ్రయించడంతో శుక్రవారం(మే 21) దీనిపై విచారణ జరిగింది.

English summary

The Supreme Court on Friday said that given the national and transnational ramification of Covid-related cases, High Courts must avoid passing orders that are impossible to implement.It stayed an Allahabad High Court order in a suo motu case in which the court said that, within four months, all nursing home beds in Uttar Pradesh must have oxygen facility. The High Court had also directed the Uttar Pradesh government to ensure that within a month every UP village had two ambulances with ICU facility.