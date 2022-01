భారత్-చైనా 14వ రౌండ్ సైనిక చర్చలు విఫలం; మళ్ళీ అదే ప్రతిష్టంభన!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా అందరూ ఎదురు చూసిన చైనా భారత్ ల మధ్య జరిగిన 14వదఫా సైనిక చర్చలు కూడా విఫలం అయ్యాయి. బుధవారం జరిగిన 14వ రౌండ్ ఇండియా-చైనా సైనిక చర్చలు ఎటువంటి సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వలేకపోయాయి. పద్నాలుగవ కోర్ కమాండర్ స్థాయి చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. అయితే లడఖ్ వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి ప్రతిష్టంభనను పరిష్కరించడానికి ఇరు దేశాలు పరస్పరం ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారాల కోసం పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాయని సమాచారం. చర్చలను కొనసాగించడానికి తదుపరి రౌండ్ త్వరలో నిర్వహించబడుతుందని భావిస్తున్నారు.

English summary

India-China 14th round Core Commander Level Talks fails to move forward. The next round is expected to be held soon to continue the momentum of discussions