కర్ణాటక బలపరీక్ష: ఆ మూడు అవకాశాలపై బిజెపి కన్ను, అద్భుతం జరిగేనా, ఎవరిది పై చేయి?

English summary

The crucial Karnataka trust vote is set to be held on Saturday at 4 pm. The BJP has 104 while the Congress and JD(S) have claimed the support of 116. The magic number in the House in 111 since elections to two assembly constituencies have been postponed and H D Kumaraswamy is holding two seats. The total strength of the House including Kumaraswamy’s two seats is 222.కర్ణాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యడ్యూరప్ప మే 19వ తేది సాయంత్రం శాసనసభలో బలాన్ని నిరూపించుకోవాల్సి ఉంది. అధికార బిజెపిని ఓడించేందుకు గాను కాంగ్రెస్, జెడి(ఎస్) కూటమి వ్యూహారచన చేస్తోంది.