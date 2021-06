Harassment: మహిళతో ఇమామ్ కు ? ఫ్యామిలీకి తెలిసి మసీదు బయటే ఇద్దర్ని, ఏం జరిగిందంటే ?

India

నోయిడా/ న్యూఢిల్లీ: మసీదు పెద్ద (ఇమామ్)కు స్థానికంగా నివాసం ఉంటున్న మహిళకు గొడవ జరిగింది. మసీదు బయట గొడవ జరిగిన తరువాత స్థానికులు కొందరు మహిళకు, మసీదు పెద్దకు నచ్చచెప్పి పంపించేశారు. మహిళ ఇంటికి వెళ్లి జరిగిన విషయం ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పింది. రాత్రి గుర్తు తెలియ వ్యక్తులు మసీదులోకి వెళ్లి ప్రార్థనలు చేసి బయటకు వచ్చిన ఇద్దరిని పట్టుకుని చితకబాదేశారు. తీవ్రగాయాలైన ఇద్దరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మసీదు పెద్దతో ఎలాంటి సంబంధం లేని వ్యక్తి మీద గుర్తు తెలియన వ్యక్తులు దాడి చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Two men, including a mosque Imam, were allegedly thrashed in Dankaur area of Uttar Pradesh on Saturday. The accused, who were unidentified, went to the mosque when the two men were praying and allegedly assaulted them. Both the victims were admitted to a hospital after the incident and are said to be stable.