కాశ్మీర్ లో చొరబాట్లకు 300మందికి పైగా ఉగ్రవాదులు సిద్ధం; ఇంటిలిజెన్స్ సమాచారంతో ఆర్మీ అలెర్ట్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశానికి ఉగ్రవాదులతో ప్రమాదం పొంచి ఉందా ? భారతదేశంపై దాడులు చేయడానికి, అలజడి సృష్టించటానికి ఉగ్రవాదులు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ నుండి భారతదేశంలోకి ఉగ్రవాద మూకలు చొరబాట్లకు రెడీ అయ్యాయా?ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మూలాలున్న ఉగ్రవాదులు పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద సంస్థల సహకారంతో భారత్ లోకి వచ్చే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారా ? అంటే అవును అన్న సమాధానమే ఇంటిలిజెన్స్ వర్గాల నుండి వస్తోంది.

English summary

The Army was alerted by intelligence input that more than 300 terrorists were ready at various launch pads to enter Kashmir. With this army Increased patrols along the borders.