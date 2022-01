India

oi-Shashidhar S

ఢిల్లీలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. వైరస్ నిర్మూలన కోసం ఆ రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం పలు చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటోంది. క‌ఠిన ఆంక్ష‌లను కూడా అమ‌లు చేస్తోంది. క‌రోనా కేసుల్లో దేశంలోనే ఢిల్లీ మొద‌టి వ‌రుస‌లో ఉంది. ముందుగా ఢిల్లీ ప్ర‌భుత్వం ఆంక్ష‌లు విధించింది. గ‌తేడాది డిసెంబ‌ర్‌లో క్రిస్మ‌స్, న్యూయ‌ర్ వేడుక‌ల‌ను ర‌ద్దు చేసింది. క‌ర్ణాట‌క ప్ర‌భుత్వం కూడా ఈ విధ‌మైన ఆంక్ష‌ల‌నే అమ‌లు చేసింది.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Sunday said there is no plan to impose a lockdown as of now in the city, and that there will be no need for it if people wear masks