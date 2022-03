Punjab Record: 60 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు, సైలెంట్ గా వెళ్లి ఊడ్చేసింది, అది కాంగ్రెస్ టైమ్ లోనే !

India

పంజాబ్/న్యూఢిల్లీ: పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలతో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ క్రేజ్ భారీగా పెరిగిపోయింది. సైలెంట్ గా చీపురు పట్టుకుని ఢిల్లీ నుంచి పంజాబ్ కు వెళ్లిన అమ్ ఆద్మీ పార్టీ అక్కడ కాంగ్రెస్, శిరోమణి అకాలీదళ్ తదితర పార్టీలు ఊడ్చేసింది. ఆప్ దెబ్బతో రెండు రోజుల క్రితం వరకు అధికారం మాదే అంటూ చంకలు గుద్దుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి త్రీడీ సినిమా కనపడింది. ఎవరు తీసుకున్న గోతిలో వాళ్లే పడతారు అనే సామెతలాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ విభజన రాజకీయాలకు ఆ పార్టీ అడ్రస్ పూర్తిగా గల్లంతు అయ్యింది. పంజాబ్ ఎన్నికల్లో 60 ఏళ్ల చరిత్రను తిరగరాసిన ఆప్ పంజాబ్ లో తిరుగేలని పార్టీగా అవతరించింది. ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోకుండా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ఆప్ 60 ఏళ్ల తరువాత కొత్త రికార్డును అమ్ ఆద్మీ పార్టీ తిరగరాసింది. అది కూడా పంజాబ్ లో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న టైమ్ లోనే ఆప్ ఈ చరిత్రను తిరగరాసింది. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న రికార్డును తెరమరుగు చేసిన ఆప్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గద్దె దింపి ఇప్పుడు అధికారం దక్కించుకుంది. పంజాబ్ ప్రజల గుండెల్లో ఆప్ పాగా వెయ్యడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆ షాక్ నుంచి కోలుకోలేకపోతున్నారు.

Punjab Record: The Aam Aadmi Party on Thursday swept Punjab, winning 92 of the 117 Assembly seats, in a record second to only that of an Akali Dal-BJP joint tally in 1997. The AAP's score matched the Akali Dal's figure of 92 from that election.