ఆకాశంలో మరో అద్భుతం ఆవిష్కృతం కానుంది. గురువారం(జూన్ 10) సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సందర్భంగా ఆకాశంలో 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' ఏర్పడనుంది. చంద్రుడు సూర్యుడికి పూర్తిగా అడ్డుగా రావడం వల్ల అది ఓ రింగ్‌లా ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు.భారత్‌లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్,లదాఖ్‌లలో మాత్రమే ఈ అద్భుత దృశ్యం కనిపించనుంది.

అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని దిబంగ్ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ప్రాంతంలో సాయంత్రం 5.52గంటల సమయంలో,నార్త్ లదాఖ్‌లో సాయంత్రం 6.15గంటల సమయంలో ఆకాశంలో 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' కనిపించే అవకాశం ఉంది. భారత్‌లోని మిగతా ప్రాంతాల్లో ఇది కనిపించదు. నార్త్ అమెరికా,గ్రీన్‌లాండ్,కెనడా,ఆర్కిటిక్,అంటార్కిటిక్,యూరోప్,రష్యా,ఆస్ట్రేలియా దేశాల్లో సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం కనిపించనుంది. మధ్యాహ్నం 1.42గంటల నుంచి సాయంత్రం 6.41గంటల వరకు సూర్య గ్రహణం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఈ ఏడాది మొత్తం నాలుగు గ్రహణాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఇప్పటికే మే 26న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడింది. ఇవాళ(జూన్ 10) సూర్య గ్రహణం ఏర్పడనుండగా... ఇదే ఏడాది నవంబర్ 19న పాక్షిక చంద్రగ్రహణం,డిసెంబర్ 4న సంపూర్ణ గ్రహణం ఏర్పడనున్నాయి.

పండితులు చెబుతున్న ప్రకారం... ఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ప్రభావ భారత్‌పై ఉండదు కాబట్టి ఎటువంటి నియమాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. సూర్యగ్రహణం కనిపించే దేశాల్లో నివసించే భారతీయులు మాత్రం గ్రహణ సమయంలో వారి పరిస్థితులను బట్టి జప, తప, తర్పణ, స్నాన,హోమాది క్రతువులు నిర్వహించవచ్చు. తాజా సంపూర్ణ గ్రహణం రోహిణి నక్షత్రంలో ఏర్పడుతున్నందనా వృషభ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గ్రహణం సంభవించే దేశాల్లో గ్రహణ సమయంలో వృషభ రాశివారు సూర్యారాధన, రాహు, దుర్గాదేవి జపం ఆచరించాలని సూచిస్తున్నారు.

కాగా,ఇటీవల సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం రోజున ఆకాశంలో 'బ్లడ్ మూన్' ఆవిష్కృతమైన సంగతి తెలిసిందే. సూర్యుడికి చంద్రునికి మధ్య భూమి అడ్డుగా వచ్చినప్పుడు సూర్యకిరణాల్లోని ఎరుపు, నారింజ రంగు కిరణాలు భూమి నుంచి చందమామపై ప్రసరించడంవల్ల బ్లడ్ మూన్ ఆవిష్కృతమైంది.

English summary

Weeks after the world witnessed the picturesque Bloodmoon, Supermoon and total lunar eclipse, get ready to view another celestial development in skies on Thursday-annular solar eclipse. The ring of fire eclipse will occur as the Moon comes in between the Earth and the Sun.