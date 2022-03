Techie: టెక్నీ టెక్నిక్స్, 200 మంది అమ్మాయిల జీవితాలతో, ఫోర్న్ సైట్లకు అమ్మేశాడు, హ్యాక్ అయ్యిందని !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/ నోయిడా: మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి తరువాత ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన యువకుడు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరుగా ఉద్యోగంలో చేరాడు. మంచి ఉద్యోగంలో చేరిన మా కొడుకు మమ్మల్ని ఉద్దరిస్తాడని అతని తల్లిదండ్రులు అనుకున్నారు. అతనికి ఉద్యోగం ఇచ్చిన కంపెనీ యాజమాన్యం అతని నుంచి ఏంతో ఆశించింది. కంపెనీలో బాగానే ఉద్యోగం చేస్తున్న సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరు ఐటీ, సోషల్ మీడియా టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి అమ్మాయిలు, వివాహిత మహిళ మీద కన్ను వేశాడు. సోషల్ మీడియాలో అమ్మాయిలు, మహిళలను పరిచయం చేసుకున్న తరువాత ఆ సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరు అతని అసలు స్వరూపం చూపించాడు. కేటుగాడి దెబ్బతో హడలిపోయిన మహిళలు పోలీసులకు రెండుసార్లు ఫిర్యాదు చేసింది. రంగంలోకి దిగిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు చివరికి ఆ సాస్ట్ వేర్ ఇంజనీరును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తన వైఫై హ్యాక్ అయ్యిందని, ఈ అమ్మాయిల దందాకు తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని పోలీసుల మీదే కేకలు వేశాడు. సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ కు పోలీసులు ఇడ్లీ, సాంబార్, వడ పెట్టడంతో నిందితుడు జరిగిన స్టోరీ మొత్తం పోలీసులకు చెప్పాడు. ఇప్పటి వరకు తాను 200 మంది అమ్మాయిలు, వివాహిత మహిళల జీవితాలతో గేమ్స్ ఆడానని నిందితుడు ఆంగీకరించాడు. నిందితుడి మొబైల్ ఫోన్, ల్యాప్ టాప్ లో సుమారు 4 వేల మంది అమ్మాయిలు, వివాహిత మహిళల నగ్న వీడియోలు, ఫోటోలు ఉండటంతో పోలీసులు హడలిపోయారు. సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ జరిగిన స్టోరీ మొత్తం చెప్పడంతో పోలీసులు బిత్తరపోయారు.

English summary

Techie: A 33-year-old software engineer working with Google has been arrested for allegedly blackmailing models and posting their nude pictures on Instagram. Mohit Sharma posed as the editor of a Russian fashion magazine to lure his victims.