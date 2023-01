Wife: భర్త మొబైల్ ఫోన్ చూసిన కొత్త పెళ్లికూతురు, అమ్మాయిల న్యూడ్ వీడియోలు ?, చెక్కభజన !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/సేలం: యువకుడు అంబులెన్స్ డ్రైవర్ గా పని చేస్తున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఓ అమ్మాయితో అతని పెళ్లి జరిపించాలని అనుకున్నారు. అమ్మాయి కూడా అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇటీవల పెళ్లి జరిగింది. భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ప్రతిరోజు డ్యూటీకి వెళ్లి వస్తున్నాడు. తన భర్త చాలా మంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్నాడని అంబులెన్స్ డ్రైవర్ భార్య అనుకుంది, అనుకోకుండా భార్య ఆమె భర్త మొబైల్ ఫోన్ పరిశీలించింది. అంతే షాక్ గురైన కొత్త పెళ్లికూతురు హడలిపోయింది. మైనర్ అమ్మాయి న్యూడ్ వీడియో కాల్ ఆమె భర్త మొబైల్ ఫోన్ లో రికార్డు చేసిన సీన్లు చూసిన కొత్త పెళ్లికూతురు బిత్తరపోయింది. నా జీవితం ఇంతేనా అనుకోకుండా కొత్త పెళ్లికూతురు ఓఅడుగు ముందుకు వేసింది.

English summary

The wife was shocked to see nude videos of a minor girl on her husband's mobile phone and sent her husband to jail.