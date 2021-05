National

oi-Srinivas Mittapalli

ఆకాశంలో నేడు అద్భుతం సాక్షాత్కరించబోతుంది. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనున్న నేపథ్యంలో చంద్రుడు సూపర్ మూన్‌గా దర్శనమివ్వనున్నాడు. భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3.15 నిమిషాలకు చంద్రగ్రహణం మొదలై.. సాయంత్రం 6.22గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ సమయంలో చంద్రుడు ఎరుపు, నారింజ రంగుల్లో కనిపిస్తాడు. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం భారత్‌లో తూర్పు రాష్ట్రాలైన ఒడిశా,బెంగాల్‌,అండమాన్ నికోబార్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే... అది కూడా గ్రహణం చివరి ఘట్టాలు మాత్రమే కనిపించే అవకాశం ఉంది.

English summary

A supercelestial event will take place on Wednesday as the first lunar eclipse of 2021 will take place. This event will be more special as it will coincide with a supermoon, a total lunar eclipse and a red blood moon all at once.