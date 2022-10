VIRAL VIDEO: దూల తీరింది ఎదవకు, రైల్వే ప్లాట్ ఫాంపై ఆటో, కేసు

India

నిర్దేశిత సమయానికి బస్సు, రైలు రాకుంటే.. ఆ చిరాకే వేరు. అవును సిచుయేషన్ దారుణంగా ఉంటుంది. వెయిట్ చేసి.. చేసి చివరకు చిరాకుతో ఉంటారు. అయితే ముంబైలో గల కుర్లాలో ఓ ఘటన జరిగింది. రైల్వేస్టేషన్ వద్ద కొందరు ట్రైన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అదీ ఎంతకీ రావడం లేదు.సరదా కోసం ఓ పని చేశారు. అదీ కేసు వరకు వెళ్లింది.

When trains are late, we will get auto service directly on railway platforms.. Kurla station.. Credit goes to mumbai traffic police department.. pic.twitter.com/FbyoiPWoRt

English summary

Railway Police Force say that the erring driver was produced in court and has been punished under the relevant sections of the Railway Act for riding the auto-rickshaw on the platform