VIDEO:దిగ్గీరాజా స్టెప్పులు.. జోరుగా, హుషారుగా, కారణమిదే

India

oi-Shashidhar S

రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్రతో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో జోష్ నింపుతోంది. దాదాపు అన్నీ చోట్ల ఆశించిన మేర కార్యకర్తలు విచ్చేస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ యాత్ర మధ్యప్రదేశ్‌లోకి ప్రవేశించక ముందే కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆనంద డోలికల్లో మునిగి తేలారు. అవును దిగ్విజయ్ సింగ్ తదితరులు డ్యాన్స్ చేశారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో వైరల్ అవుతుంది.

కేశరియా, యే దోస్తి హమ్ నహీ దోడెంగే పాటకు దిగ్విజయ్ సింగ్ డ్యాన్స్ చేశారు.ఆ వీడియోను పార్టీ నేత గౌరవ్ పాండీ ట్వీట్ చేశారు. జోడో యాత్రకు రెండురోజుల రెస్ట్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత మధ్యప్రదేశ్‌లో జరగనుంది. ఈ క్రమంలో నేతలు అంతా హుషారు మీద ఉన్నారు.

సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన భారత్ జోడో యాత్ర ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, తెలగాణ, మహారాష్ట్ర మీదుగా మధ్యప్రదేశ్ చేరుకోనుంది. దీంతో రాహుల్ గాంధీకి ఘన స్వాగతం పలికేందుకు నేతలు సిద్దం అవుతున్నారు.

Humbled to receive this prestigious responsibility!



I thank Hon'ble Congress President Shri Mallikarjun Kharge for showing faith in my capabilities.



My gratitude to former Congress Presidents Smt Sonia Gandhi & Shri Rahul Gandhi for their belief & trust in me. (1/2) pic.twitter.com/9kFBDaLfoE