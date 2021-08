Wife: రాత్రి హ్యాపీగా ఎంజాయ్, పగలు పంచాయితీలు, భార్యను నరికి చంపిన భర్త, కొడవలి ఎత్తుకుని !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/చెన్నై: పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన బిడ్డలు ఇంట్లో ఉన్నా దంపతుల మద్య నిత్యం గొడవలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. రాత్రి మాత్రం భార్య, భర్త కలిసి మద్యం సేవించడం అలవాటుగా పెట్టుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, పిల్లలు ఎంత నచ్చచెప్పినా దంపతుల మద్య గొడవలు మాత్రం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. రానురాను భార్య రెచ్చిపోవడంతో అతని భర్తకు ఎక్కడో మండిపోయింది. మాటామాటా పెరిగిపోవడంతో సహనం కోల్పోయిన భర్త కొడవలి తీసుకుని భార్యను నరికి చంపేశాడు. భర్తను నరికిన కొడవలి తీసుకుని రక్తం కారుతున్నా ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా నేరుగా వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి జరిగిన స్టోరీ మొత్తం చెప్పడంతో పోలీసుల మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది.

Illegal affair: లడ్డూ లాంటి పెళ్లానికి రసగుల్లా లాంటి లవర్, బెడ్ రూమ్ లో కొడుకు ఏడ్చాడని !

English summary

Wife: A 45-year-old man allegedly stabbed his wife to death following an argument on Saturday morning and later walked into Mangolpuri police station with a blood-stained knife to confess his crime, police said.