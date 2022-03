Wife: బావతో ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసిన భార్య, సినిమా చూపించిన భర్త, మేడ మీద నుంచి తోసేసి, క్లైమాక్స్!

India

oi-Mallikarjuna

కాన్పూర్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నారు. హోలీ పండుగకు రావాలని అత్తారింటి వాళ్లు అల్లుడు, కూతురికి ఫోన్ చేసి చెప్పారు. భార్య ఊర్లో హోలీ పండుగ గ్రాండ్ గా చేసుకోవాలని భర్త ఎగరేసుకుంటూ వెళ్లాడు. అత్తారింటి దగ్గర స్థానికులు, భార్య వైపు బంధువులు అందరూ గుమికూడారు. ఇదే సమయంలో భార్యకు వరుసకు బావ అయ్యే వ్యక్తి కూడా అక్కడి వెళ్లాడు. హోలీ పండుగ సందర్బంగా అందరూ రంగులు, రంగునీళ్లు ఒకరి మీద ఒకరు చల్లుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో పెళ్లి అయిపోయిన మరదలిని పట్టుకుని ఆమె ముఖం మీద బావ రంగులు రుద్దాడు.

పక్కనే రంగులు చల్లుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్త విషయం గమనించి నా భార్య మీద ఎందుకు రంగులు చల్లుతున్నావు అంటూ అతనితో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. హోలీ పండుగ సందర్బం అక్కడ రచ్చరచ్చ అయ్యింది. పెద్దలు జోక్యం చేసుకుని బావకు బుద్దిమాటలు చెప్పి అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. అదే రోజు భార్యను పట్టుకుని భర్త చితకబాదేశాడు. వాడు నిన్ను గట్టిగా పట్టుకుని రంగులు చల్లుతుంటే సినిమా చూస్తున్నావా, వద్దని ఎందుకు చెప్పలేదని ఆమె ఉతికేశాడు.

అత్తమామలు సర్దిచెప్పడంతో మరుసటి రోజు భర్త అతని భార్యను పిలుచుకుని ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు. నీ బావకు నీకు అక్రమ సంబందం ఉందా ?, ఎందుకు రంగులు చల్లించుకున్నావు అంటూ భర్త 10 రోజుల నుంచి అతని భార్యతో గొడవపడుతూనే ఉన్నాడు. మేడమీదకు భార్యను పిలుచుకుని వెళ్లి చితకబాదేశాడు. అంతటితో శాంతించకుండా భార్యను మేడ మీద నుంచి కిందకు తోసేసిన భర్త ఆమెను చంపేయాలని ప్రయత్నించడం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: A man threw his wife off the roof in anger in Ludhaura Kanwara village under the limits of Kotwali police station in Banda district on Monday. just because she played Holi with her brother-in-law.