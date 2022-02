జీరో ప్లస్ జీరో.. జీరోనే.. నిర్మల పద్దుపై చిదంబరం విసుర్లు, క్యాపిటలిస్ట్ బడ్జెట్ అంటూ విసుర్లు

India

oi-Shashidhar S

నిర్మలమ్మ పద్దుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రతిపక్ష నేతలు తమదైన శైలిలో కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ పద్దు పెట్టుబడిదారుల కోసం ప్రవేశ పెట్టిందని.. గతంలో ఎవరూ ఇలా చేయలేదన్నారు. ఉద్యోగులు కోల్పోయిన వారి గురించి ప్రస్తావించకపోవడం దారుణం అని ఆయన అభివర్ణించారు. ఎంఎస్ఎంఈ గురించి ప్రస్తావించకపోవడం దారునం అని పేర్కొన్నారు. కొలువు కోల్పోయిన వారికి సాయం లేదని.. కొత్తగా ఉద్యోగాల కల్పన లేదని చెప్పారు. జీరో ప్లస్ జీరో ప్లస్ జీరో ఈక్వల్ టు జీరో అని విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Former finance minister P Chidambaram, on Tuesday, said that Finance Minister Nirmala Sitharaman's Budget 2022 was the 'most capitalist speech to be read by a finance minister'