ఐరాస ప్రసంగంలో ఆఫ్ఘన్ పేరు పెట్టి మరీ ప్రస్తావించిన మోడీ: స్వార్థం కోసం వాడుకోవద్దంటూ వార్నింగ్

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూయార్క్: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 76వ ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వసభ్య సమావేశాలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. అందరూ ఊహించినట్టే- ఉగ్రవాదం అంశాన్ని ఆయన తన ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు. కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సున్నితంగా హెచ్చరిక సందేశాలను కూడా పంపించారు. ఈ హెచ్చరిక సందేశాలు పరోక్షంగా పాకిస్తాన్‌, చైనాలను ఉద్దేశించినవే. తమ స్వార్థం కోసం ఏ దేశం కూడా ఆప్ఘనిస్తాన్‌ను వినియోగించుకోకూడదంటూ ఆయన వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

English summary

PM Narendra Modi says at UNGA, It has to be ensured that Afghanistan isn't used to spread terrorism or launch terror attacks.