Afghanistan : మరో దారుణానికి ఒడిగట్టిన తాలిబన్లు-ఫోక్ సింగర్ దారుణ హత్య-ఇంటి నుంచి బయటకు ఈడ్చుకొచ్చి...

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో తాలిబన్ల అరాచకాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే మ్యూజిక్‌పై నిషేధం ప్రకటించిన తాలిబన్లు... తాజాగా ఓ జానపద గాయకుడిని దారుణంగా హత్య చేశారు. హత్యకు సంబంధించి కచ్చితమైన కారణాలేవీ ఇంకా తెలియరాలేదు. ఆఫ్గనిస్తాన్‌లోని బాగ్లన్ ప్రావిన్స్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

హత్యకు గురైన ఆ జానపద గాయకుడి పేరు ఫవద్ అందరబీ. స్థానికంగా వినిపిస్తున్న కథనం ప్రకారం... గాయకుడు ఫవద్ అందరబీని తాలిబన్లు ఇంటి నుంచి బయటకు ఈడ్చుకొచ్చారు. అనంతరం గన్‌తో అతనిపై విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో అందరబీ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

అతని హత్యను ఆఫ్గన్ మాజీ మంత్రి మసౌద్ అందరబీ ధ్రువీకరించారు. 'అందరబ్‌లో తాలిబన్ల అరాచకాలు కొనసాగుతున్నాయి.ఇవాళ వారు ఫోక్ సింగర్ ఫవద్ అందరబీని కాల్చి చంపారు. ఈ అందమైన నేల గురించి... మన పూర్వీకుల గురించి ఆలపిస్తున్నందుకు అతన్ని హత్య చేశారు.' అని ట్విట్టర్ ద్వారా పేర్కొన్నారు. షరియా చట్టం ప్రకారం ఇస్లామిక్ పాలనలో మ్యూజిక్‌ నిషేధం. ఈ నేపథ్యంలో పాటలు పాడటం కొనసాగించినందుకే అతన్ని చంపేశారా అనే అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH