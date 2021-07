International

జపాన్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాల వల్ల కొండచరియలు విరిగిపడుతున్నాయి. వాటి కింద ప్రజలు కొందరు చిక్కుకున్నారు. దీంతో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. అటామీలో కొండచరియలు సోమవారం విరిగిపడటంతో 80 మంది వరకు గల్లంతు అయ్యారు. ఇళ్లు నేలమట్టం అయ్యాయి. రహదారులపై వరదనీరు చేరి.. బురద బురద అయిపోయింది. ఇదీ సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలిగిస్తోంది.

కొండచరియలు విరిగిపడి శనివారం వరకు నలుగురు చనిపోయారు. 113 మంది కనిపించడం లేదని శనివారం చెప్పగా.. అదీ కాస్త పెరిగిందని అటామీ సిటీ అధికారి ఒకరు మీడియాకు తెలియజేశారు. సోమవారం ఇద్దరినీ కొండచరియల నుంచి వెలికితీశారు. కానీ వారు పేర్లను మాత్రం తెలియజేయలేదు. తన తల్లి ఆచూకీ ఇప్పటికీ కనిపించడం లేదని ఒకరు మీడియాకు తెలిపారు. ఇలా జరుగుతుందని తాను కలలో కూడా ఊహించలేదని చెప్పారు.

అటామీలో 36 వేల మంది జనం నివసిస్తారు. టోక్యోకు నైరుతీ దిశలో 90 కిలోమీటర్ల దూరంలో సిటీ ఉంటుంది. జపాన్‌లో ప్రకృతి విపత్తులు కామనే.. కొండ చరియలు విరిగిపడటం.. భూకంపం, లావా బయటకు రావడం, సునామీ హెచ్చరికలు కూడా వస్తుంటాయి. ఈ నెలలో టోక్యోలో సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఇంతలో కొద్దీ దూరంలో కొండచరియలు విరిగిపడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సోమవారం నాటికి 1500 మందిని సహాయక సిబ్బంది కాపాడారు.

సహాయ చర్యల్లో పోలీసులు, ఫైర్ ఫైటర్స్, మిలిటరీ నిమగ్నమైందని జపాన్ ప్రధాని యోషిహిడే సుగా తెలిపారు. సహాయ చర్యలు కంటిన్యూ అవుతాయని పేర్కొన్నారు. ఇళ్లు కొట్టుకొని పోతున్న సమయంలో ఓ వృద్దుడు తప్పించుకోగలిగాడు. కానీ అక్కడే గల దంపతుల ఆచూకీ తెలియడం లేదు. అటామీలో 130 భవనాలపై కొండచరియలు ప్రభావం చూపించాయి.

